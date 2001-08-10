Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2020
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Курильском районе

Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в Курильском районе

Сегодня в 13.41 зарегистрировано землетрясение в 108 км южнее г. Курильск, магнитуда сейсмособытия составила 4,1 , глубина 29 км.

Землетрясение ощутили жители сел Рейдово, Горное и Горячие ключи. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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