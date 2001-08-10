Семнадцатый пациент умер от Covid-19 в Сахалинской области

От Covid-19 в Сахалинской области скончался семнадцатый пациент. Об этом сообщил Telegram-канале @limarenko_official 28 декабря.

Коронавирус унес жизнь мужчины 1959 года рождения. С момента возникновения заболевания южносахалинец не наблюдался в медучреждении. К врачу обратился на поздней стадии. После получения данных о клинических показателях здоровья было принято решение о госпитализации. Но принятые меры не помогли спасти жизнь мужчины.

Всего же в Сахалинской области COVID-19 заразились 15 287 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 2 836 человек. От инфекции вылечились 12 435 островитян.