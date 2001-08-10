Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2020
Сегодня 16:19
73,72|90,13|51,28
ВТБ: Портфель валютных депозитов российских банков замедлит снижение в 2021 году
10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 149 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом

Ещё 149 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом

За сутки медики определили коронавирус у 149 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 175 островитянам.

Итого на 28 декабря COVID-19 заразились 15 436 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 2 809 человек. От инфекции вылечились 12 610 островитян. 17 человек погибли. 

О семнадцатой смерти стало известно 28 декабря. Коронавирус унес жизнь мужчины 1959 года рождения. С момента возникновения заболевания южносахалинец не наблюдался в медучреждении. К врачу обратился на поздней стадии. После получения данных о клинических показателях здоровья было принято решение о госпитализации. Но принятые меры не помогли спасти жизнь мужчины. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.