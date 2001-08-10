Ещё 149 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом

За сутки медики определили коронавирус у 149 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 175 островитянам.

Итого на 28 декабря COVID-19 заразились 15 436 жителей Сахалинской области. Лечение проходят 2 809 человек. От инфекции вылечились 12 610 островитян. 17 человек погибли.

О семнадцатой смерти стало известно 28 декабря. Коронавирус унес жизнь мужчины 1959 года рождения. С момента возникновения заболевания южносахалинец не наблюдался в медучреждении. К врачу обратился на поздней стадии. После получения данных о клинических показателях здоровья было принято решение о госпитализации. Но принятые меры не помогли спасти жизнь мужчины.