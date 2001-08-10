COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области

Статистика по коронавирусу стала больше на 161 случа1 в Сахалинской области за сутки. При этом 218 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 29 декабря на островах 15 597 случаев заболевания COVID-19, 12 828 человек выписали с выздоровлением, 17 умерших, 2 752 проходят лечение.