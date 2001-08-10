Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области

COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области

Статистика по коронавирусу стала больше на 161 случа1 в Сахалинской области за сутки. При этом 218 человек вылечились от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 29 декабря на островах 15 597 случаев заболевания COVID-19, 12 828 человек выписали с выздоровлением, 17 умерших, 2 752 проходят лечение.

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