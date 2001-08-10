Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом в Сахалинской области за сутки заразились ещё 143 человек

Коронавирусом в Сахалинской области за сутки заразились ещё 143 человек

Еще у 143 человек в Сахалинской области выявили коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 30 декабря.

За сутки выписали 245 человек.

Итого на 30 декабря в Сахалинской области 15 740 случаев заболевания. Новая инфекция унесла жизни 17 островитян, 13 073 человек выписаны с выздоровлением, 2 650 проходят лечение.

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