Коронавирусом в Сахалинской области за сутки заразились ещё 143 человек

Еще у 143 человек в Сахалинской области выявили коронавирус. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора региона Валерия Лимаренко сегодня вечером, 30 декабря.

За сутки выписали 245 человек.

Итого на 30 декабря в Сахалинской области 15 740 случаев заболевания. Новая инфекция унесла жизни 17 островитян, 13 073 человек выписаны с выздоровлением, 2 650 проходят лечение.