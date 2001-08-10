Тихоокеанское
информационное агентство
3 Января 2021
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10:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 142 человека заразились коронавирусом в Сахалинской области

Ещё 142 человека заразились коронавирусом в Сахалинской области

За сутки медики определили коронавирус у 142 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 140 островитянам.

Итого на вечер 1 января коронавирусом заразились 16 028 жителей Сахалинской области. Лечение проходит 2 551 человек. COVID-19 победили 13 460 островитян. 17 человек погибли.

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