Тихоокеанское
информационное агентство
3 Января 2021
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине 145 новых случаев заболевания коронавирусом

На Сахалине 145 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки медики определили коронавирус у 145 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщил telegram-канал @limarenko_official.

Вылечиться удалось 81 пациенту с COVID-19.

Итого, по данным на вечер 2 января, коронавирусом с начала пандемии заразились 16 173 жителя Сахалинской области. Лечение проходят 2 615 человек.

Справились с этой инфекцией 13 541 человек, умерли 17.  

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