Тихоокеанское
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3 Января 2021
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14:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За ночь инспекторы ГИБДД поймали 8 пьяных водителей

За ночь инспекторы ГИБДД поймали 8 пьяных водителей

В новогодние и рождественские праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Южно-Сахалинска несут службу в усиленном режиме.

В областном центре проводят регулярные рейды для выявления нарушений ПДД. Так за прошедшую ночь со 2 на 3 января инспекторы ГИБДД остановили в Южно-Сахалинске 8 пьяных водителей, три из них - повторно, еще один отказался от медицинского освидетельствования. Шесть человек управляли авто без водительского удостоверения, один сел за руль, несмотря на то, что его лишили прав. У одного из водителей обнаружено предположительно наркотическое вещество.

"В праздничной суете помните о важности соблюдения дисциплины на дорогах. Это касается абсолютно всех: водителей, пешеходов и пассажиров. Призываем каждого участника дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения", - говорят в ОГИБДД Южно-Сахалинска.

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