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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Ещё 141 человек подхватили коронавирус за последние сутки
Коронавирус 3 января подтвердили у 141 человека в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко.
Выписаны за день 102 пациента.
Итого на 3 января в Сахалинской области 16 314 случаев заболевания, 13 643 человека выписаны с выздоровлением, 17 умерших, 2 654 человека проходят лечение.
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