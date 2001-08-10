Тихоокеанское
информационное агентство
5 Января 2021
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 141 человек подхватили коронавирус за последние сутки

Ещё 141 человек подхватили коронавирус за последние сутки

Коронавирус 3 января подтвердили у 141 человека в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко. 

Выписаны за день 102 пациента. 

Итого на  3 января в Сахалинской области 16 314 случаев заболевания, 13 643  человека выписаны с выздоровлением, 17 умерших,  2 654 человека проходят лечение.
 

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