В Александровске – Сахалинском второй раз за сутки произошел порыв теплотрассы

Утром 5 января в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области, поступила информация о том, что произошел повторный порыв теплотрассы в г. Александровск-Сахалинский, в результате которого нарушено теплоснабжение ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, вечером 4 января в г. Александровск-Сахалинский на перекрестке улиц Ленина и Яна Фабрициуса произошел порыв теплотрассы в тепловой камере. Без теплоснабжения находились 11 многоквартирных домов, в которых проживает 600 человек, из них 98 детей и ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ», 42 человека.

Всего привлечено 15 человек и 7 ед. техники.