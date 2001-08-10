Тихоокеанское
информационное агентство
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09:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 143 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом

Ещё 143 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом

В Сахалинской области сегодня, 4 января, коронавирус врачи подтвердили у 143 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Лимаренко Brief.

В течение суток из больниц выписаны 34 пациента.

На сегодняшний день в области 16 457 случаев заболевания, 13 677 человек выписаны с выздоровлением, 17 умерших, 2 763человека проходят лечение.

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