Ещё 143 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом

В Сахалинской области сегодня, 4 января, коронавирус врачи подтвердили у 143 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Лимаренко Brief.

В течение суток из больниц выписаны 34 пациента.

На сегодняшний день в области 16 457 случаев заболевания, 13 677 человек выписаны с выздоровлением, 17 умерших, 2 763человека проходят лечение.