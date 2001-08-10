Тихоокеанское
информационное агентство
6 Января 2021
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08:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

От коронавируса умерла жительница Углегорска

От коронавируса умерла жительница Углегорска

Восемнадцатый случай смерти от коронавируса зарегистрирован на Сахалине. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко. 

Женщина 1955 года рождения страдала сахарным диабетом. Тяжесть перенесенной коронавирусной инфекции привела к летальному исходу.

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