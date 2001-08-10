Тихоокеанское
информационное агентство
6 Января 2021
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10:43, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ещё 142 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом

Ещё 142 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом

Коронавирус 5 января подтвердили у 142 человек в Сахалинской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора островного региона Валерия Лимаренко. 

Выписаны за день 318 пациентов. 1 человек умер.

Итого на  5 января в Сахалинской области 16 599 случаев заболевания, 13 995 человек выписаны с выздоровлением, 18 умерших,  2 586 человек проходят лечение.

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