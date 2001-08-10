Молодой сахалинец обчистил сумку пенсионерки

Молодого жителя села Новиково будут судить за кражу. Полгода назад 24-летний молодой человек посетил одну из поликлиник Южно-Сахалинска, чтобы получить рецепт на лекарства. Сидя в очереди, он заметил, что пожилая женщина, уходя, забыла свою сумку.

Обвиняемый подождал, когда все разойдутся, расстегнул сумку и достал из неё мобильный телефон. После чего перенёс ее на другой этаж и в дополнение к телефону, вытащил из сумки 4 тысячи рублей. Деньги парень потратил, мобильник оставил для личного пользования.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.