Тихоокеанское
информационное агентство
7 Января 2021
Сегодня 04:54
73,88|90,79|52,69
Молодой сахалинец обчистил сумку пенсионерки
16:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодой сахалинец обчистил сумку пенсионерки

Молодого жителя села Новиково будут судить за кражу. Полгода назад 24-летний молодой человек посетил одну из поликлиник Южно-Сахалинска, чтобы получить рецепт на лекарства. Сидя в очереди, он заметил, что пожилая женщина, уходя, забыла свою сумку. 
 
Обвиняемый подождал, когда все разойдутся, расстегнул сумку и достал из неё мобильный телефон.  После чего перенёс ее на другой этаж и в дополнение к телефону, вытащил из сумки 4 тысячи рублей. Деньги парень потратил, мобильник оставил для личного пользования. 
 
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Назовите главное для вас событие 2020 года.