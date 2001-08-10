Тихоокеанское
информационное агентство
7 Января 2021
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12:36, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирусом в Сахалинской области заразились ещё 144 человека

Коронавирусом в Сахалинской области заразились ещё 144 человека
Ещё 144 случая коронавируса подтвердили на Сахалине и Курилах 6 января.  За этот же период выписали 48 пациентов. Об этом в среду сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко. 
 
Таким образом по данным на  6 января в Сахалинской области с начала пандемии  16 743 случая заболевания, 14 043 человека выписаны с выздоровлением,  умерло 18 островитян,  2 682 человека проходят лечение.

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