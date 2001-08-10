Коронавирусом в Сахалинской области заразились ещё 144 человека

Ещё 144 случая коронавируса подтвердили на Сахалине и Курилах 6 января. За этот же период выписали 48 пациентов. Об этом в среду сообщил Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко.

Таким образом по данным на 6 января в Сахалинской области с начала пандемии 16 743 случая заболевания, 14 043 человека выписаны с выздоровлением, умерло 18 островитян, 2 682 человека проходят лечение.