137 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом за последние сутки

За сутки медики определили коронавирус у 137 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 30 островитянам.

Итого на вечер 7 января коронавирусом заразились 16 880 жителей Сахалинской области. Лечение проходит 2 789 человек. COVID-19 победили 14 073 островитянина. 18 человек погибли.