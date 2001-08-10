Тихоокеанское
информационное агентство
8 Января 2021
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

137 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом за последние сутки

137 сахалинцев и курильчан заразились коронавирусом за последние сутки

За сутки медики определили коронавирус у 137 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 30 островитянам.

Итого на вечер 7 января коронавирусом заразились 16 880 жителей Сахалинской области. Лечение проходит 2 789 человек. COVID-19 победили 14 073 островитянина. 18 человек погибли.

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