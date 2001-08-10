Тихоокеанское
информационное агентство
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14:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два человека погибли при ДТП между Новоалександровском и Березняками

Два человека погибли при ДТП между Новоалександровском и Березняками

ДТП произошло сегодня, 8 января, примерно в 13:00 севернее Южно-Сахалинска - на 5 км (между Новоалександровском и Березняками).

По предварительной информации, большегруз двигался с юга на север. Автомобиль медслужбы - с севера на юг. Машины столкнулись. 

По словам очевидцев, в результате аварии погибли мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле УАЗ. 

Также при столкновении произошел разлив топлива. 

На месте происшествия работают экстренные службы. 

При появлении дополнительной информации новость будет обновлена.

 

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