Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2021
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На 136 заболевших коронавирусом стало больше в Сахалинской области

На 136 заболевших коронавирусом стало больше в Сахалинской области

Статистика по коронавирусу стала больше на 136 случаев в Сахалинской области за сутки. При этом 41 человек вылечился от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 10 января на островах 17 290 случаев заболевания COVID-19, 14 278 человек выписали с выздоровлением, 18 умерших, 2 994 проходят лечение.

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