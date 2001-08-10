На 136 заболевших коронавирусом стало больше в Сахалинской области

Статистика по коронавирусу стала больше на 136 случаев в Сахалинской области за сутки. При этом 41 человек вылечился от опасной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 10 января на островах 17 290 случаев заболевания COVID-19, 14 278 человек выписали с выздоровлением, 18 умерших, 2 994 проходят лечение.