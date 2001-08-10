Трое сахалинцев избили водителя камаза и угнали у него транспорт
Сахалинские полицейские задержали троих молодых мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 48-летнего островитянина. Мужчину сильно избили, сломав несколько костей, и выбросили на трассе, где его подобрал проезжающий мимо автомобилист, сообщили в УМВД по Сахалинской области.
На преступление молодые люди пошли ночью 26 декабря. Потерпевший приехал на КамАЗе в посёлок Мицулевка Анивского района для встречи с молодым человеком, с которым ранее познакомился в соцсети. Сев в кабину, парень в определённом месте попросил водителя съехать с проезжей части. Там его уже ждали - на мужчину накинулись трое молодых людей.
Сахалинца сильно избили - он получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и ушибы. Разбойники отобрали у него 3 500 рублей и мобильный телефон, вывезли потерпевшего на своем автомобиле и высадили его в районе 11 километра автодороги "Южно-Сахалинск - Корсаков" - там его до больницы подбросил проезжавший мимо гражданин.
После этого разбойники вернулись обратно и попытались похитить КамАЗ. Но, не имея навыков управления спецтехникой, не справились с управлением и бросили транспорт.
Полицейские задержали двоих молодых людей 1999 года рождения и одного - 1996 года рождения. Все они ранее не привлекались к уголовной ответственности. По ч. 2 ст. 162 (разбой) им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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