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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Коронавирус определили еще у 141 сахалинца и курильчанина
За сутки медики определили коронавирус у 141 сахалинца и курильчанина. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.
Вылечиться удалось 93 островитянам.
Итого на вечер 11 января коронавирусом заразился 17 431 житель Сахалинской области. Лечение проходят 3 042 человека. COVID-19 победили 14 371 островитянин. 18 человек умерли.
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