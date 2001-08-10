Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2021
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус определили еще у 141 сахалинца и курильчанина

Коронавирус определили еще у 141 сахалинца и курильчанина

За сутки медики определили коронавирус у 141 сахалинца и курильчанина. Об этом сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

Вылечиться удалось 93 островитянам.

Итого на вечер 11 января коронавирусом заразился 17 431 житель Сахалинской области. Лечение проходят 3 042 человека. COVID-19 победили 14 371 островитянин. 18 человек умерли.

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