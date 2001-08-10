В Углегорском районе произошло возгорание природного газа

Ночью 12 января оперативному дежурному в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе Никольского угольного разреза (Углегорский район) при проведении разведочно-буровых работ произошел выброс метана с последующим возгоранием буровой установки. Угрозы распространения пожара и населению нет, пострадавших нет.

Наблюдается факельное горение метана, высота факела около 2 метров. На месте происшествия выставлен пост пожарной охраны от ОП с. Краснополье ОСП «Углегорский ПО» в количестве 2 человек и 1 единицы техники.