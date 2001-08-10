Сахалинские полицейские нашли "оборотня", сливавшего информацию о рейдах браконьерам
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями государственным инспектором контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы и возложенным на него обязанностям, а также действуя из личной заинтересованности, предоставлял информацию о рыбоохранных рейдах, проводимых сотрудниками его ведомства.
Он также сообщал о местах подхода и местах для добычи лосося браконьерам, промышлявшим выловом рыбы на территории Анивского района.
Благодаря действиям подозреваемого браконьеры незаконно добыли горбушу, из которой заготовили красную икру, причинив государству ущерб в размере больше 1,7 миллиона рублей.
В отношении сотрудника контрольно-надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
Помимо этого, на основании материалов, собранных оперативниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области, в отношении трёх браконьеров возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
Ведётся следствие.
"За предыдущие два года сотрудники сахалинской полиции выявили семь должностных преступлений, совершенных сотрудниками контрольно-надзорных органов в сфере рыболовства. Среди них и те, кого командировали на остров в помощь местным рыбинспекторам для борьбы с браконьерством на сложных участках и направлениях.
Принять все эти меры можно лишь при тесном взаимодействии заинтересованных сторон. Процесс налаживания эффективного партнерства уже запущен, надеемся, что оно будет действенным", - говорят в региональном УМВД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:43 6 Января Ещё 142 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом
08:32 6 Января От коронавируса умерла жительница Углегорска
- 16:14 6 Января Молодой сахалинец обчистил сумку пенсионерки
14:34 6 Января По 10 тысяч гостей в день принимает Городской парк Южно-Сахалинска
10:42 16 Декабря Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют
14:32 15 Декабря 16 декабря на территории девяти районов Сахалинской области ожидается метель
14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
Выбор редакции
- 13:12 30 Декабря МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.