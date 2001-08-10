Сахалинские полицейские нашли

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями государственным инспектором контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

Как сообщают в пресс-службе сахалинской полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый, являясь должностным лицом, вопреки интересам службы и возложенным на него обязанностям, а также действуя из личной заинтересованности, предоставлял информацию о рыбоохранных рейдах, проводимых сотрудниками его ведомства.

Он также сообщал о местах подхода и местах для добычи лосося браконьерам, промышлявшим выловом рыбы на территории Анивского района.

Благодаря действиям подозреваемого браконьеры незаконно добыли горбушу, из которой заготовили красную икру, причинив государству ущерб в размере больше 1,7 миллиона рублей.

В отношении сотрудника контрольно-надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Помимо этого, на основании материалов, собранных оперативниками УЭБиПК УМВД России по Сахалинской области, в отношении трёх браконьеров возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Ведётся следствие.

"За предыдущие два года сотрудники сахалинской полиции выявили семь должностных преступлений, совершенных сотрудниками контрольно-надзорных органов в сфере рыболовства. Среди них и те, кого командировали на остров в помощь местным рыбинспекторам для борьбы с браконьерством на сложных участках и направлениях.

Принять все эти меры можно лишь при тесном взаимодействии заинтересованных сторон. Процесс налаживания эффективного партнерства уже запущен, надеемся, что оно будет действенным", - говорят в региональном УМВД.