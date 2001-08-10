Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские инспекторы выявили признаки вмешательства в обозначение VIN автомобиля

Сахалинские инспекторы выявили признаки вмешательства в обозначение VIN автомобиля

11 января инспекторы ДПС в районе дома 60 улицы 2-я Хабаровская, в городе Южно-Сахалинске, остановили иномарку. За рулем был 33-летний местный житель.

При проверке документов и визуального осмотра транспортного средства, автоинспекторы обнаружили признаки изменений в маркировочные обозначения номерного агрегата идентификационного номера.

Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. По данному факту проводится проверка.

 

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