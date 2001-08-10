Житель Томари поехал пьяным на угнанной машине кататься по городу

Экипаж ГИБДД в Томари во время патрулирования дорог остановил иномарку. За рулем находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, водителя тут же отстранили от управления авто и доставили в дежурную часть. Там выяснилось, что 44-летний задержанный житель Томари ранее был неоднократно судим.

К работе над материалом дела подключились сотрудники уголовного розыска. Они выяснили, что автомобиль, на котором ездил томаринец, был угнан. Они связались с 36-летним владельцем, который даже не знал, что его машину увели.

Как выяснилось, хозяин иномарки в одной компании с подозреваемым распивал спиртные напитки. В какой-то момент последний украл ключи от его автомобиля, с которыми вышел на улицу и уехал на чужой машине.

По факту угона возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.