Тихоокеанское
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10:42, 18.03.21 | Новости происшествий Сахалина и Курил

За последние сутки COVID-19 выявили еще у 10 сахалинцев и курильчан

За последние сутки COVID-19 выявили еще у 10 сахалинцев и курильчан

Коронавирус в Сахалинской области вчера, 17 марта, подтвердили у 10 человек.

64 жителя региона выписаны, сообщил Telegram-канал правительства островного региона.
 
Итого на  17 марта в Сахалинской области 21 865 случаев заболевания, 21 330 человек выписаны с выздоровлением, 37 умерших, 498 человек проходят лечение.
 
Прошли вакцинацию 33 398 человек, из них оба этапа - 24 532. Записано на прививку 23 032 человека.

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