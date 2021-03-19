В доме по ул. Сахалинской,43 продолжаются восстановительные работы

Ведутся работы по восстановлению кровли жилого дома, основных систем жизнеобеспечения, а также проводятся мероприятия по квартирам, которые были повреждены во время пожара.

В результате пожара была серьезно повреждена система теплоснабжения дома, а именно верхняя разводка. Работы по восстановлению совместно вели специалисты управляющей компании, Сахалинской коммунальной компании, МУП «ЖЭУ-10». Вчера основной объем работ был завершен. Теплоснабжение дома ведется в штатном режиме. Управляющая организация продолжает регулировку системы, отдельно прорабатывают радиаторы в квартирах, которые были завоздушены.

Обследована система электроснабжения дома. В большинстве квартир электричество есть. Без света пока остаются квартиры, где огнем была повреждена проводка. Работы ведутся, в том числе и при содействии управляющей компании.

Для восстановления кровли у подрядной организации имеется основной объем материалов. Задействовано 18 человек. Работы проходят сразу на двух площадках: на самой кровле и на базе компании, где монтируются необходимые конструкции. Возведение крыши должны завершить к середине мая. Выполняется подготовка основания для заливки железобетонного пояса, на который установят каркас кровли и выполнят изоляцию от осадков. После чего будет произведено утепление чердачного перекрытия, восстановление вентиляционных и дымовых шахт, обработка деревянных конструкций (антисептирование, огнебиозащита).

Продолжается и восстановление пострадавших от пожара квартирах. В доме две муниципальная квартиры, определен подрядчик, который выполнит работы. Остальным жильцам также оказывают помощь и администрация города, и добровольцы, активно откликнулся бизнес. Кроме того, часть средств на закупку материалов и проведение ремонтных работ жителям будет компенсирована по линии муниципалитета (до 100 тысяч рублей). Выплата предоставляется собственникам, зарегистрированным на территории Южно-Сахалинска, при наличии чеков.

Также производятся выплаты от администрации, положенные отдельным категориям граждан, чье имущество пострадало при пожаре и других стихийных бедствиях (семьям с детьми, ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, а также неработающим пенсионерам). 25 из 30 семей уже оформили документы и начали получать выплаты.