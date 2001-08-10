Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще 7 сахалинцев заболели коронавирусом

Еще 7 сахалинцев заболели коронавирусом

Новую коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили у 7 жителей Сахалинской области. С выздоровлением выписаны 22 пациента, сообщает telegram-канал правительства региона.

Итого на 21 марта в островном регионе - 21 910 случаев заболевания, 21 486 человек выписаны с выздоровлением.  385 пациентов проходят лечение.

Число летальных исходов не изменилось за сутки. С начала пандемии - 39 умерших. 

Прошли вакцинацию 34 359 человек, из них оба этапа - 25 703. 

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