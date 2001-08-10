Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Баню потушили в одном из СНТ Южно-Сахалинска

Баню потушили в одном из СНТ Южно-Сахалинска

Сообщение о возгорании на улице Северной, 30 в СНТ "Авиатор" поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 21 марта в 18.42.

Как сообщили в областном управлении МЧС, первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут. К этому моменту пламенем была объята баня на площади 20 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 19.01, а в 19.42 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 12 сотрудников и 3 единицы техники МЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют специалисты.

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