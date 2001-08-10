Южносахалинец украл ювелирные украшения на миллион рублей

Сообщение от 62-летней местной жительницы поступило в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску. Женщина сообщила, что из ее квартиры похищены ювелирные украшения на сумму почти 700 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба сахалинского УМВД, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний житель областного центра.

Как выяснили сыщики, молодой человек вечером, убедившись, что в квартире заявительницы никого нет, проник внутрь через окно, отжав его отверткой. Он украл драгоценности и скрылся. Похищенные украшения молодой человек продал посторонним по заниженной стоимости, а деньги потратил.

Кроме этого, полицейские подозревают задержанного в еще одном аналогичном преступлении. По такой же схеме он похитил драгоценности из квартиры 45-летней женщины, пока её не было дома.

Возбуждены уголовные дела по статье "кража с незаконным проникновением в жилище". Подозреваемый задержан.