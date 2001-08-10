Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 5 человек

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 5 человек

Статистика по коронавирусу стала больше на 5 случаев в Сахалинской области за сутки. При этом 23 человека вылечились от опасной инфекции, сообщает Telegram-канал губернатора Лимаренко сегодня вечером.

Итого на 22 марта на островах 21 915 случаев заболевания COVID-19, 39 из них летальных. 21 509 человек выписаны с выздоровлением, еще 367 проходят лечение.

Прошли вакцинацию 34 792 человека, из них оба этапа - 26 341. Записано на прививку 24 548 островитян.

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