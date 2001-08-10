Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2021
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11:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Оператор Системы-112 на Сахалине предотвратила попытку суицида

Оператор Системы-112 на Сахалине предотвратила попытку суицида

Оператор центра обработки вызовов Системы-112 грамотными и оперативными действиями предотвратила попытку суицида.

Как сообщает Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ региона в своём instagram, 20 марта на номер 112 поступил звонок от заявителя, который сообщил, что намерен совершить суицид. 

Во время общения с людьми до звонка на 112, мужчина упоминал разные способы самоубийства.

В ходе разговора с заявителем оператору Системы-112 удалось узнать его адрес.

Экстренные оперативные службы были назначены менее чем за 60 секунд. Во время общения заявитель сообщил, что хочет свести счеты с жизнью, на что оператор предложила соединить его с психологом, для оказания психологической помощи.

Во время дозвона психологу оператор удерживала заявителя на связи, а при прерывании, дозванивалась и поддерживала с ним разговор вплоть до момента соединения с психологом.

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