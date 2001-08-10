Жена несколько раз ударила мужа ножом

Бытовая ссора между молодой семейной парой в Углегорске закончилась поножовщиной. У 24-летней жены не выдержали нервы, и она несколько раз ударила мужа клинком в район груди и предплечья.

Как сообщили в УМВД России по Сахалинской области, 24-летнего молодого человека доставили с ножевым ранением в местную ЦРБ. Как выяснили оперативники, во время горячей ссоры с мужем девушка взяла нож и нанесла ему несколько ударов в район груди, плеча и предплечья. Кроме того, она неоднократно выкрикнула, что убьет его, и муж опасался, что девушка воплотит угрозы в жизнь.

На сахалинку завели уголовное дело по п. "в" части 2 статьи 115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Также действия островитянки рассматривают по части 1 статьи 119 УК РФ - угроза убийством. Сахалинку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.