Южнохалинец оставил велосипед в подъезде дома на Поповича, и его укатил бомж
Полицейские Южно-Сахалинска оперативно раскрыли кражу велосипеда, который из подъезда дома укатил бездомный. Продать велосипед вор не успел.
Как сообщили в УМВД по Сахалинской области, ночью из подъезда дома на Поповича кто-то украл велосипед, не оснащенный противоугонными тросами. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее судимый сахалинец, ведущий асоциальный образ жизни и не имеющий постоянного места жительства. Как оказалось, мужчина беспрепятственно зашел в подъезд, откуда вынес велосипед. Злоумышленник хотел его продать, и на время спрятал. Но мужчину раньше нашли стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские выясняют, не воровал ли бездомный другие велосипеды.
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