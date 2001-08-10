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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Жительница Южно-Сахалинска скончалась от коронавируса
За сутки в Сахалинской области статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией пополнили три человека. С выздоровлением выписали - 20 островитянин.
Как сообщили в Telegram-канале правительства Сахалинской области, от пандемии скончалась жительница Южно-Сахалинска в возрасте 87 лет.
Итого на 23 марта зафиксировано 21 918 случаев заболевания, 21 529 человек выписаны с выздоровлением, 40 умерших, 349 человек проходят лечение.
Прошли вакцинацию 35 403 человека, из них оба этапа - 26 827. Записано на прививку 24 089 человек.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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