Тихоокеанское
информационное агентство
24 Марта 2021
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Южно-Сахалинска скончалась от коронавируса

Жительница Южно-Сахалинска скончалась от коронавируса

За сутки в Сахалинской области статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией пополнили три человека. С выздоровлением выписали - 20 островитянин.

Как сообщили в Telegram-канале правительства Сахалинской области, от пандемии скончалась жительница Южно-Сахалинска в возрасте 87 лет.  

Итого на 23  марта зафиксировано 21 918 случаев заболевания, 21 529 человек выписаны с выздоровлением, 40 умерших, 349 человек проходят лечение.

Прошли вакцинацию 35 403 человека, из них оба этапа - 26 827. Записано на прививку 24 089 человек.

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