Валерий Лимаренко поручил отправить тяжелобольного ребенка на лечение в Москву
Валерий Лимаренко поручил отправить тяжелобольного ребенка на лечение в Москву. Это произошло на встрече губернатора с жителями Углегорского района. Малыш страдает от редкого генетического заболевания – спинально-мышечной атрофии. Ранее областной минздрав выделил его семье средства на покупку необходимого лекарства. В ходе сегодняшней встречи его мама обратилась к главе региона с просьбой организовать специализированное лечение ребенка в федеральном центре.
– Случай не рядовой. Потребовалось специальное решение. Мы должны бороться за здоровье каждого нашего жителя. У этого ребенка есть шанс на жизнь без угроз. Есть механизмы, которые позволяют организовать медицинскую помощь на самом высоком уровне. И они будут задействованы, – рассказал Валерий Лимаренко.
Глава региона дал поручение островному минздраву в кратчайшие сроки договориться с федеральным центром и обеспечить госпитализацию ребенка. Мальчика должны отправить в Москву в течение двух дней.
Отметим, страшный диагноз двухлетнему жителю Углегорска поставили в январе этого года. Годовой курс лечения стоимостью 33,9 миллиона рублей оплатили средствами из областного бюджета. Лекарство уже поступило на остров. Однако состояние ребенка осложнилось пневмонией – мальчик был экстренно госпитализирован в детскую областную больницу.
Сейчас ребенок нуждается в специализированном лечении и подборе лекарственной терапии с учетом тяжелого состояния.
Напомним, в Сахалинской области – более 100 человек с редкими заболеваниями. Только за прошлый год из регионального бюджета на их лечение направили свыше 340 миллионов рублей. Помимо этого, высокотехнологичную помощь за пределами островов получили 342 ребенка.
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