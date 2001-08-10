Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2021
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У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение остатков припая
16:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Труп мужчины обнаружили в одной из квартир в Александровске-Сахалинском

Мёртвого мужчину нашли в одной из квартир жилого дома по улице Дзержинского в Александровске-Сахалинском.
 
Как сообщают в региональном следкоме, установлено, что умерший - 58-летний местный житель. Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в Александровске-Сахалинском) проводит доследственную проверку.
 
В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти хозяина квартиры не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.
 
Устанавливаются причина и обстоятельства смерти мужчины.

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