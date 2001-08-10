Труп мужчины обнаружили в одной из квартир в Александровске-Сахалинском

Мёртвого мужчину нашли в одной из квартир жилого дома по улице Дзержинского в Александровске-Сахалинском.

Как сообщают в региональном следкоме, установлено, что умерший - 58-летний местный житель. Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в Александровске-Сахалинском) проводит доследственную проверку.

В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти хозяина квартиры не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование.

Устанавливаются причина и обстоятельства смерти мужчины.