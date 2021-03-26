Тихоокеанское
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12:04, 26.03.21 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током

Двое студентов СахГУ погибли в общежитии от удара электрическим током

Сегодня около 3 часов утра в одном из общежитий Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» от удара электрическим током погибли двое студентов. Следственные органы сейчас выясняют причины трагедии. 

– Случилась ужасная трагедия, погибли молодые ребята. Мои глубочайшие соболезнования родителям, родным и близким! В причинах трагедии необходимо разобраться и принять меры, чтобы такого никогда больше не повторилось, – заявил Валерий Лимаренко.

По распоряжению губернатора правительство Сахалинской области окажет семьям погибших студентов всю необходимую помощь и поддержку. Также глава региона потребовал в течение трех дней провести внеплановую проверку работы электрического оборудования во всех социальных объектах регионального значения.

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