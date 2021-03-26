Тихоокеанское
информационное агентство
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16:42, 26.03.21 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Семьям погибших сахалинских студентов выделят по 500 тысяч рублей

Семьям погибших сахалинских студентов выделят по 500 тысяч рублей

По решению губернатора Валерия Лимаренко денежная помощь будет перечислена из резервного фонда правительства Сахалинской области.

26 марта, около 3 часов утра, в одном из общежитий Сахалинского госуниверситета от удара электрическим током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Следственные органы сейчас выясняют причины трагедии.

В связи с трагедией семье из Тымовского района предоставили выплаты по месту работы и по линии профсоюзных организаций – в сумме 30 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей перечислил центр социальной поддержки Сахалинской области. Семье из Долинского района муниципальная администрация направила помощь в размере 20 тысяч рублей.

Глава региона поручил оказать всю необходимую материальную и психологическую поддержку родителям погибших.

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