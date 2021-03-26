Семьям погибших сахалинских студентов выделят по 500 тысяч рублей

По решению губернатора Валерия Лимаренко денежная помощь будет перечислена из резервного фонда правительства Сахалинской области.

26 марта, около 3 часов утра, в одном из общежитий Сахалинского госуниверситета от удара электрическим током погибли первокурсник из села Быков Долинского района и второкурсник из села Ясное Тымовского района. Следственные органы сейчас выясняют причины трагедии.

В связи с трагедией семье из Тымовского района предоставили выплаты по месту работы и по линии профсоюзных организаций – в сумме 30 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей перечислил центр социальной поддержки Сахалинской области. Семье из Долинского района муниципальная администрация направила помощь в размере 20 тысяч рублей.

Глава региона поручил оказать всю необходимую материальную и психологическую поддержку родителям погибших.