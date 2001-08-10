Поиски пропавшего водолаза в Корсаковском районе возобновлены

Сегодня утром в 7.00 (сах) выехала группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова, состоящая из 4 спасателей-водолазов и 2 единиц техники, с моторной лодкой для оказания помощи полиции в поисках пропавшего водолаза-любителя.

Напомним, что вечером 28 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в городе Корсаков в районе нефтебазы по ул. Вокзальной 66, в заливе Анива (Охотское море) совершали погружение трое водолазов-любителей. Двое водолазов поднялись на поверхность, судьба третьего неизвестна. На поиски были привлечены спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно со спасателями АСО Корсаковского городского округа и сотрудниками ОМВД по Корсаковскому городскому округу, которые обследовали 5 км прибрежной полосы от нефтебазы до населенного пункта 2-я Падь и 6 км2 прибрежной акватории залива Анива. Поисковые мероприятия результатов не дали.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.