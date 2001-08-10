Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2021
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28 и 29 марта в ряде домов областного центра ограничат холодное водоснабжение
10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 9 человек

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 9 человек

За сутки медики определили коронавирус у 9 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @sakhgov.

Вылечиться удалось 13 островитянам.

Итого на 28 марта в Сахалинской области 21 985 случаев заболевания, 21 616 человек выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 328 человек проходят лечение.

Прошли вакцинацию 36 749 человек, из них оба этапа - 28 151. Записано на прививку 26 239 человек.

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