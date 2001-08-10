Поиски пропавшего водолаза в Корсаковском районе результата не дали

30 марта поисковыми группами были обследованы 5 км прибрежной полосы Анивского залива от Косаковского хлебокомбината до села 2-я Падь и 4 км прибрежной полосы от ул. Свердлова до с. Нечаевка. Также обследовано 4 кв. км акватории залива Анива водолазным способом. Поиски результата не дали и в связи с наступлением темного времени суток будут продолжены завтра. В поисковых мероприятиях были задействованы 13 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 3 единицы техники, а также 3 водолаза от Морспасслужбы.

Напомним, вечером 28 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Анива (Корсаковский район) совершали погружение трое водолазов-любителей, один из которых пропал. На поиски выдвигались спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно со спасателями поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО и ЧС Корсаковского городского округа и сотрудниками районной полиции. Поисковые мероприятия результатов не дали.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.