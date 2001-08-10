Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2021
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 12 человек

Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 12 человек

За сутки медики определили коронавирус у 12 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @sakhgov.

Вылечиться удалось 16 островитянам.

Итого на 30 марта в Сахалинской области 22 001 случай заболевания, 21 643 человека выписаны с выздоровлением, 41 умерший,  317 человек проходят лечение.
 
Прошли вакцинацию 37 870 человек, из них оба этапа - 28 676. Записан на прививку 26 901 человек.

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