Коронавирус в Сахалинской области диагностировали ещё у 12 человек

За сутки медики определили коронавирус у 12 сахалинцев и курильчан. Об этом сообщили в Telegram-канале @sakhgov.

Вылечиться удалось 16 островитянам.

Итого на 30 марта в Сахалинской области 22 001 случай заболевания, 21 643 человека выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 317 человек проходят лечение.

Прошли вакцинацию 37 870 человек, из них оба этапа - 28 676. Записан на прививку 26 901 человек.