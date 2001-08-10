Продолжаются поиски пропавшего водолаза в Корсаковском районе

Сегодня утром к месту поисков пропавшего водолаза выдвинулись спасатели- водолазы Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 4 человек и 2 единиц техники.

Напомним, вечером 28 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Анива (Корсаковский район) совершали погружение трое водолазов-любителей, один из которых пропал. На поиски выдвигались спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно со спасателями поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО и ЧС Корсаковского городского округа и сотрудниками районной полиции. Поисковыми группами были обследованы 5 км прибрежной полосы Анивского залива от Корсаковского хлебокомбината до села 2-я Падь. Поиски результатов не дали.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.