В Углегорском районе произошло опрокидывание бензовоза

Днём 1 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в 1 км севернее с. Лесогорское Углегорского района на дороге областного значения «Невельск – Томари - аэропорт «Шахтёрск» произошло опрокидывание в кювет бензовоза, перевозившего дизельное топливо на «Бошняковский угольный разрез». Пострадавших нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен.

На место ДТП прибыл пожарный расчет от ОП с. Лесогорское ОСП Углегорский ПО в составе 2 человек, 1 ед. техники, сотрудники ГИБДД Углегорского района в составе 3 человек, 1 ед. техники, начальник УНДПР по Углегоскому району ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.