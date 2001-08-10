Шестилетняя девочка выскочила под колеса автомобиля в Долинске

ДТП произошло в Долинске 31 марта. Об этом пишет astv.ru.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в 16:50 47-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, двигался на запад по улице Пионерской. Неожиданно вне пешеходного перехода на дорогу выбежала 6-летняя девочка.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. В данном случае к административной ответственности будут привлечены родители - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.