Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2021
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16:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Шестилетняя девочка выскочила под колеса автомобиля в Долинске

Шестилетняя девочка выскочила под колеса автомобиля в Долинске

ДТП произошло в Долинске 31 марта. Об этом пишет astv.ru.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в 16:50 47-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Chaser, двигался на запад по улице Пионерской. Неожиданно вне пешеходного перехода на дорогу выбежала 6-летняя девочка.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. В данном случае к административной ответственности будут привлечены родители - за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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