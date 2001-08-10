Поиски аквалангиста в Корсаковском районе результатов не дали

Сегодня утром были возобновлены поиски пропавшего аквалангиста. Группой водолазов от Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 4 человек и 2 единиц техники было обследовано 4 км2 акватории залива Анива, между «Нефтебазой» и Севернымпортом г. Корсаков на удалении 1,5 км от берега. Поиски результатов не дали. На 2 апреля запланировано обследование прибрежной полосы и акватории залива Анива.

Напомним, вечером 28 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Анива(Корсаковский район) совершали погружение трое водолазов-любителей, один из которых пропал. С 28 марта по 1 апреля в поисках принимали участиеспасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно со спасателями поисково-спасательного подразделенияуправления по делам ГО и ЧС Корсаковского городского округа и сотрудниками районной полиции. Поисковыми группами проводилось обследование прибрежной полосы Анивского залива Корсаковского района.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.