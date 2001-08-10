Тело пропавшего неделю назад водолаза нашли в море в районе Пригородного
Тело пропавшего неделю назад водолаза нашли в море в районе Пригородного вчера, 4 апреля, примерно в 16:20. Об этом пишет astv.ru.
Как в МСПЦ "Южно-Сахалинск", мертвого человека обнаружил и поднял на борт экипаж буксира "Свитцер Сахалин". Судно доставит тело мужчины на берег.
Напомним, водолаз-любитель пропал вечером 28 марта в Корсаковском районе в заливе Анива.
По предварительной информации, трое приятелей ныряли с лодки в море в районе нефтебазы в Корсакове. Мужчины находились далеко от берега. Два сахалинца вынырнули, а третий исчез. По предварительным данным, пропавшему было 46 лет.
Его искали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова совместно со спасателями поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО и ЧС Корсаковского городского округа и сотрудниками районной полиции.
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