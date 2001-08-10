Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2021
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12:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус на Сахалине подтвердили еще у 21 человека

Коронавирус на Сахалине подтвердили еще у 21 человека

Коронавирус в Сахалинской области за последние сутки подтвердили у 21 человека.

18 пациентов выписали, сообщил Telegram-канал правительства островного региона. 
 
 
Итого на 4 апреля в Сахалинской области 22 084 случая заболевания, 21 734 человека выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 309 человек проходят лечение.
 
Прошли вакцинацию 40 566 человек, из них оба этапа - 30 259. Записались на прививку 29 597 человек.

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