Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2021
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Семь сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

Семь сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

В Сахалинской области за сутки выявили всего 7 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Сахалинской области. Выписали 10 человек. 

По состоянию на 5 апреля в регионе в общей сложности 22 091 случай заболевания COVID-29, 21 744 человека выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 306 человек проходят лечение.

Прошли вакцинацию 41 474 человека, оба этапа - 30 819. Записались на прививку 30 010 человек.

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