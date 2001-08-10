Семь сахалинцев заразились коронавирусом за последние сутки

В Сахалинской области за сутки выявили всего 7 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Сахалинской области. Выписали 10 человек.

По состоянию на 5 апреля в регионе в общей сложности 22 091 случай заболевания COVID-29, 21 744 человека выписаны с выздоровлением, 41 умерший, 306 человек проходят лечение.

Прошли вакцинацию 41 474 человека, оба этапа - 30 819. Записались на прививку 30 010 человек.