Валерий Лимаренко призвал жителей Южно-Сахалинска проявить активность в борьбе сямами на дорогах

По поручению главы региона все участки дорог с твердым покрытием в областном центре, на которых есть дефекты, должны внести на цифровую карту.

– Уверен, что благодаря этому подрядные организации и муниципальные власти смогут быстрее реагировать. Контролировать работу по содержанию дорог в нормативном виде будет проще. Большую помощь в этом смогут оказать жители. Фактически мы повторяем технологию борьбы со свалками, которую успешно провели в прошлом году. Думаю, и в этот раз добьемся больших результатов, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Валерия Спиченко, все появляющиеся дефекты на участках дорог, которые сейчас являются объектами нормативного содержания, будут вносить специалисты ведомства. Дополнительным источником информации станут волонтеры и жители Южно-Сахалинска.

Сообщения и фотографии о ямах и выбоинах можно оставлять на электронном ресурсе «Сахалин. Онлайн» в категории «Ненадлежащее содержание автомобильных дорог»: https://сахалин.онлайн/. А по ссылке: https://map.сахалин.онлайн/ доступнаинтерактивная карта.

– Лучший способ для пользователей - мобильноеприложение. При обращении сразу передаются фото и координаты участка дороги. Информация поступает к специалистам, которые в кратчайшие сроки дают ответ, когда будет проведен ремонт, – рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Напомним, во время последнего совместного с мэром Южно-Сахалинска традиционного объездаВалерий Лимаренко поручил привести в порядок дороги в течение апреля. Работы уже провели на десятках улиц. До середины месяца планируетсяустранить все ямы и выбоины, которые напрямую влияют на безопасность движения. Далее будут устранять и другие недочеты.